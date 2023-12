F1, Verstappen e l'ipotesi Indycar: "Mi piace, ma non parteciperei"

ROMA - Il pilota della Red Bull, Max Verstappen, è reduce da un'annata da assoluto protagonista in Formula 1, ma i suoi trionfi non hanno affatto saziato la voglia di vittoria. L'olandese ha dimostrato di essere una vera e propria macchina da combattimento e potrebbe anche fare delle nuove esperienze lontane dal principale circus automobilistico del mondo. Tra le ipotesi sembrerebbe non esserci l'Indycar, poiché Verstappen preferirebbe provare una MotoGP o addirittura gareggiare nella 24 Ore di Le Mans.