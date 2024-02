Liuzzi: "Hamilton in Ferrari per l'ottavo titolo. Con Leclerc sarà scontro"

Intervenuto a "A Tutto Sport" su Cusano News 7, l'ex pilota Red Bull, Vitantonio Liuzzi, ha detto la sua sull'approdo nel 2025 di Lewis Hamilton in Ferrari: "Lewis ha dimostrato di essere ancora un animale da gara, un pilota che non lascia nulla al caso, che in pista spinge fino all’ultimo. È una scelta importante di Ferrari, lui non mollerà finché non raggiungerà questo ottavo titolo. Mossa azzeccata di Ferrari non solo economicamente, ma è difficile fare pronostici, anche se poco importa della carta d’identità. Prevedere il futuro ad oggi è difficile, ma la mossa è azzeccata e sottolinea che la Ferrari vuole tornare a vincere”.