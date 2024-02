F1, addio a Wilson Fittipaldi: l’ex pilota è morto a 80 anni

SAN PAOLO (Brasile) - Wilson Fittipaldi non c'è più. L'ex pilota di Formula 1 si è spento all'età di 80 anni all'ospedale Prevent Senior, nel sud di San Paolo. Fittipaldi, fratello e padre d'arte, era ricoverato in ospedale dal 25 dicembre scorso, quando era rimasto soffocato da un pezzo di carne, era andato in arresto cardiaco ed era stato rianimato. Lo riportano i media locali in Brasile.