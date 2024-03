Federica Masolin, prima volta senza la Formula 1: cosa ha fatto oggi

MILANO - Ha lasciato la squadra di Formula 1 di Sky Sport per diventare il nuovo volto della Champions League sull'emittente di Murdoch ma la passione per i motori di Federica Masolin arde più forte che mai: ecco come la giornalista e conduttrice ha trascorso la sua giornata , la prima lontana da gran premi e paddock .

Masolin, weekend tra palestra e Formula 1

La conduttrice ha pubblicato una serie di stories su proprio profilo Instagram: il suo weekend è iniziato con un faticoso allenamento in palestra in compagnia del fidanzato. "Qui stavamo googlando 'come trovare la voglia per allenarsi'", la spiegazione della Masolin, che ha scattato un selfie in evidente debito d'ossigeno. Smaltite le fatiche con pesi e attrezzi, la conduttrice è tornata a casa, giusto in tempo per gustarsi da spettatrice il Gran Premio del Bahrain: "Casa, Formula 1 e Federica Masolin", il commento della sua dolce metà con la giornalista di Sky Sport letteralmente ipnotizzata davanti alla tv.