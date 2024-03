Sainz: "La vita è pazzesca. Forse dovrei operarmi sempre..."

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Una domenica impossibile da dimenticare per Carlos Sainz e tutta la Ferrari. Al GP d’Australia spettacolare doppietta delle Rosse con lo spagnolo primo al traguardo dopo giorni difficili e una gara saltata per via dell’operazione di appendicite. “Oggi è stata una bellissima gara. Mi sono sentito molto bene, anche se un po’ rigido, fisicamente non è stato semplicissimo. Ma sono stato fortunato perché ho potuto gestire il passo più o meno da solo, ho gestito le gomme autonomamente. La gara è stata dura ma ovviamente sono molto felice e orgoglioso di tutta la squadra. Sono felice di aver vinto davanti a Charles, dimostra quanto lavoro abbiamo fatto".