Formula 1, la bomba di mercato di Ralf Schumacher su Verstappen e Alonso

Ralf Schumacher ha lanciato una clamorosa indiscrezione di mercato. Secondo l'ex pilota, attuale commentatore Sky, Max Verstappen, campione del mondo in carica, starebbe seriamente pensando di lasciare la Red Bull al termine di questa stagione per trasferirsi alla Mercedes.

Alonso al posto di Verstappen? La clamorosa indiscrezione

Secondo Schumacher, la Red Bull avrebbe individuato in Fernando Alonso, il possibile sostituto di Verstappen. "Christian Horner (Team Principal della Red Bull ndr.) è sempre stato un grande fan di Alonso. A quanto pare ci sono già stati movimenti dietro le quinte per portarlo nell'abitacolo della Red Bull il prossimo anno, nel caso in cui Max Verstappen lasci la squadra", ha dichiarato Schumacher al termine del Gran Premio in Australia.

Horner e il rapporto con Verstappen

Ma l'ingaggio di Alonso, potrebbe concretizzarsi anche a prescindere dall'addio di Verstappen, i cui rapporti con Horner sarebbero deteriorati. Secondo la ricostruzione fatta da Ralf Schumacher, Horner, inserendo in squadra un pilota al quale è molto legato, manderebbe un segnale molto forte a Verstappen, il quale rischierebbe di ritrovarsi in squadra un compagno sul quale il team punterebbe con maggior forza. Secondo Horner nessun pilota è più forte della squadra e un successo mondiale di Alonso sarebbe la conferma che a fare la differenza è la struttura del team più che il singolo pilota.