Toto Wolff, che frecciata a Hamilton in Ferrari! E su Verstappen...

ROMA - Come ha preso la notizia dell’addio di Lews Hamilton Toto Wolff ? In una intervista rilasciata a Fox Sports Australia il campo della Mercedes racconta la trattativa che ha visto il sette volte Campione del Mondo f irmare per la Ferrari dal 2025 : “Sono andato in vacanza sapendo che Lewis sarebbe stato un pilota Mercedes a vita, quindi è stato difficile per lui dirmelo. Dopo le feste è venuto a prendere un caffè, il che è una cosa normale per noi durante l’inverno. Mi ha detto ‘me ne vado in Ferrari’ e io gli ho risposto ‘Dici sul serio?’".

Hamilton in Ferrari, la battuta di Wolff

“Non mi ha scioccato, sapevo che c’era un contratto a breve termine. Però sono stato sorpreso dalla tempistica, a inizio stagione, e lui mi ha spiegato che non voleva correre con questo peso. Dopo cinque minuti di incredulità gli ho chiesto quando avremmo dovuto fare l’annuncio, ma ha detto che c’erano già state delle fughe di notizie. Quindi non ho avuto molte opzioni… Ma lo capisco: gli sportivi hanno una carriera limitata per 10 o 15 anni ed è in quel periodo che vogliono vincere quante più gare possibili guadagnando quanti più soldi possibili. Vedo le cose in modo positivo perché ci siamo salutati augurandoci il meglio a vicenda. Spero solo di batterlo in pista l’anno prossimo, anche se ancora non riesco a immaginarlo vestito di rosso… Un colore che non gli dona. Alla fine gli ho detto di stamparsi bene in mente il nostro alettone posteriore: sarà la cosa che vedrà in futuro”.

Wolff e l’opzione Verstappen

“Il rapporto prima o poi dovrà avvenire. Lo avevo visto in Formula 3; era molto bravo. Ho una buona amicizia con suo padre, quindi ci siamo seduti a casa mia a Vienna e abbiamo detto: 'Cosa possiamo fare?’. Abbiamo un posto libero, l'unico nei migliori team, a meno che Max non decida di venire da noi”.