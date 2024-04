Formula 1, è ufficiale il calendario 2025: tutte le date. C'è una novità

Formula 1, si parte in Australia. Chiusura ad Abu Dhabi

Il programma del 2025 prevede infatti 24 gare con la stagione che inizierà in Australia il 16 marzo (l’ultima volta era stata nel 2019, mentre nel 2020 il weekend di Formula 1 era stato annullato a causa del Covid) e si concluderà ad Abu Dhabi il 7 dicembre. I Gran Premi del Bahrain e dell'Arabia Saudita si terranno invece ad aprile al termine del Ramadan. "Le modifiche apportate - si legge nel comunicato congiunto di Fia e Formula 1 - creano un migliore flusso geografico delle gare e sono state trasferite al 2025, con il Giappone ad aprile dopo Australia e Cina, seguite prevalentemente dalle gare europee durante l'estate e dalle Americhe durante l'autunno, prima del Qatar e Abu Dhabi finiscono la stagione consecutivamente".

Formula 1, confermati i Gp di Imola e Monza

Confermate e presenti i due Gran Premi italiani: la gara di Imola, valida per il primo Gran Premio d'Italia, è prevista per il weekend del 16/18 maggio 2025 mentre invece a Monza si correrà qualche mese dopo, tra il 5 e il 7 settembre 2025. Il resto del calendario seguirà inoltre uno schema simile a quello della stagione in corso.

Formula 1, le parole del presidente Fia Ben Sulayem

"Il calendario 2025 del Campionato del mondo di Formula Uno FIA, approvato dal World Motor Sport Council, è un ulteriore esempio della nostra missione collettiva di raggiungere obiettivi di sostenibilità attraverso la regionalizzazione degli eventi", sottolinea il presidente della Fia Mohammed Ben Sulayem. "Sebbene la nostra attenzione sia rivolta alla stabilità complessiva della Formula 1, abbiamo anche un dovere condiviso nei confronti dell’ambiente e della salute e del benessere del personale in viaggio. Il management della Formula Uno, sotto la direzione di Stefano Domenicali, ha prodotto un calendario che colpisce un buon mix di circuiti tradizionali e locali moderni. Ringraziamo l'ASN ospitante, gli organizzatori locali e le molte migliaia di volontari della FIA per i loro instancabili sforzi nel rendere la Formula 1 uno spettacolo di pubblico di massa veramente globale mentre ci prepariamo a celebrare il 75° anno di questo sport".

Formula 1, le parole del presidente e ad di Formula 1 Domenicali

"Il 2025 sarà un anno speciale poiché celebreremo il 75° anniversario del Campionato del mondo di Formula 1 FIA, ed è proprio quell’eredità e quell’esperienza che ci permettono di offrire un calendario così forte", dichiara il presidente e amministratore delegato di Formula 1, Stefano Domenicali. "Ancora una volta, visiteremo 24 luoghi incredibili in tutto il mondo, offrendo gare, ospitalità e intrattenimento di alto livello, che saranno apprezzati da milioni di fan in tutto il mondo. “Siamo grati alla FIA, ai nostri promotori, ai partner delle città ospitanti e a tutte le ASN correlate per il loro impegno e supporto nel realizzare questo programma e garantire quello che promette di essere un altro anno fantastico per la Formula 1. Vorrei anche rendere omaggio ai nostri team e piloti di F1, agli eroi del nostro sport e ai nostri fan in tutto il mondo per aver continuato a seguire la Formula 1 con un entusiasmo così incredibile”.

Formula 1, il calendario nel dettaglio

Il calendario della stagione 2025 di Formula 1:

1) Gran Premio d'Australia, Melbourne: 14-16 marzo 2025.

2) Gran Premio della Cina, Shanghai: 21-23 marzo 2025.

3) Gran Premio del Giappone, Suzuka: 4-6 aprile 2025.

4) Gran Premio del Bahrain, Sakhir: 11-13 aprile 2025.

5) Gran Premio dell'Arabia Saudita, Gedda: 18-20 aprile 2025.

6) Gran Premio di Miami, Miami: 2-4 maggio 2025.

7) Gran Premio d'Italia, Imola: 16-18 maggio 2025.

8) Gran Premio di Monaco, Principato di Monaco: 23-25 maggio 2025.

9) Gran Premio di Spagna, Barcellona: 30 maggio-1 giugno 2025.

10) Gran Premio del Canada, Montreal: 13-15 giugno 2025.

11) Gran Premio d'Austria, Spielberg: 27-29 giugno 2025.

12) Gran Premio della Gran Bretagna, Silverstone: 4-6 luglio 2025.

13) Gran Premio del Belgio, Spa: 25-27 luglio 2025.

14) Gran Premio d'Ungheria, Budapest: 1-3 agosto 2025.

15) Gran Premio dei Paesi Bassi, Zandvoort: 29-31 agosto 2025.

16) Gran Premio d'Italia, Monza: 5-7 settembre 2025.

17) Gran Premio dell'Azerbaigian, Baku: 19-21 settembre 2025.

18) Gran Premio di Singapore, Singapore: 3-5 ottobre 2025.

19) Gran Premio degli Stati Uniti, Austin: 17-19 ottobre 2025.

20) Gran Premio di Città del Messico, Messico: 24-26 ottobre 2025.

21) Gran Premio del Brasile, San Paolo: 7-9 novembre 2025.

22) Gran Premio di Las Vegas, Las Vegas: 20-22 novembre 2025.

23) Gran Premio del Qatar, Lusail: 28-30 novembre 2025.

24) Gran Premio di Abu Dhabi, Yas Marina, 5-7 dicembre 2025.