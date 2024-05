Leclerc colpito, l'audio rabbioso: "Che fa, dorme?"

MIAMI - Un Ocon leggermente addormentato quello che inizia il riscaldamento in vista della gara Sprint di Formula 1 a Miami. Con la sua Alpine esce dai box mentre arriva Leclerc. Lo tocca leggermente senza per fortuna recare danni alla Ferrari. Tanta paura per Charles, che aveva iniziato il fine settimana con un testacoda nelle prime curve del circuito statunitense . Per Ocon dieci secondi di penalità .

Leclerc, lo sfogo in radio contro Ocon

Furia Leclerc, che in radio, appena si rende conto di cosa sia successo, urla: “Stava completamente dormendo, non so chi fosse ma... Penso che persino i meccanici gli stessero dicendo di fermarsi!”. Niente intoppi, la sua Ferrari pronta per la Sprint. Il monegasco partirà dalla prima fila, subito dietro Verstappen. In serata la battaglia per la pole in vista del Gp di domani.