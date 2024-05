F1, GP Miami: pole Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e Sainz

Q1, Alonso salvo di un soffio

Nella Q1 svetta Perez davanti a Sainz e Norris, quarto Verstappen, sesto Leclerc. Salvo per soli 10 millesimi Alonso. Tagliati Bottas, Sargeant, Ricciardo, grande protagonista della gara da 100km, Magnussen e Zhou.

Q2, scatto Leclerc

E' la Ferrari di Leclerc la più veloce della Q2. Il monegasco precede Verstappen e Hamilton, mentre Perez e Sainz scalano in quinta e settima piazza, a cavallo di Norris. Stavolta non passa il taglio Alonso, eliminato al pari di Stroll, Gasly, Ocon e Albon.

Q3, Max conquista anche la pole

Nel Q3 buona la prima per Verstappen che non si migliora nell'ultimo attacco, ma che si prende la sesta pole della stagione, la 37ª in carriera, e che domani scatterà ancora una volta davanti a tutti. In prima fila, al suo fianco un vivace Leclerc, in seconda fila l'altra Ferrari di Sainz, che precede la Red Bull di Perez. Terza fila targata McLaren, con Norris e Piastri, quarta griffata Mercedes, con Russel davanti ad Hamilton, Hulkenberg e Tsunoda a chiudere la top ten.