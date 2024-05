F1, GP Miami: gara, orario e e come vederlo in tv e streaming

Gp Miami, l'orario della partenza

Il Gran Premio di Miami avrà inizio alle ore 22 (ora italiana) per via del fuso orario con gli Stati Uniti. Seguirà una gara di 57 giri sul circuito Miami International Autodrome.

Gp Miami, come vederlo in tv e streaming

Il Gran Premio di Miami sarà disponibile in diretta tv sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport F1 HD (canale 207) e in diretta streaming su SkyGo e su NOW. Inoltre sarà disponibile gratis in chiaro, ma in differita, su TV8 con inizio alle ore 23:30.