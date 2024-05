F1, GP Imola: gara, ora e come vederlo in tv e in streaming

IMOLA - A Imola si corre per la settimana gara dell’anno. Il Mondiale di Formula 1 arriva in Italia con il solito Max Verstappen come uomo d battere. Il pilota Red Bull partirà dalla pole ancora una volta. Poi Norris e le due Ferrari di Leclerc e Sainz. La Rossa spera in un grande risultato: per la prima volta ha portato in pista il nuovo pacchetto aggiornamenti. Ma occhio alla McLaren, in forte crescita dopo gli ultimi Gp.