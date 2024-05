Furia Verstappen per la pole Leclerc a Montecarlo. Il gesto nell'ultimo giro di qualifica

Verstappen furioso: cosa è successo

Il tre volte campione del mondo ha deluso chiudendo solo al sesto posto, complice un errore all'ultimo tentativo valido per la pole, nel quale ha urtato il muretto in uscita della curva Santa Devota. Un'ingenuità che gli è costata il primo posto e un record assoluto. Verstappen, infatti, correva per raggiungere il recordo di otto pole consecutive, ma Leclerc gli ha rovinato la festa. Il pilota olandese, furioso per il risultato ottenuto, ha chiuso la sessione urlando via radio: "E scivoloso ca**o! Va******lo".