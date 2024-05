F1, Gp Monaco: Leclerc scatta dalla pole. Orario e come vederlo in tv e streaming

Gp Monaco, come seguire la gara in tv e streaming

L'ottava tappa del Mondiale di Formula 1 prenderà il via alle 15 e sarà possibile seguirla in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in streaming, sempre in abbonamento, su Sky Go e Now. Per i non abbonati, a partire dalle ore 18.45, la gara di Montecarlo in differita andrà in onda in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.