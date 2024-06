Gp del Canada, Verstappen torna a vincere. Incubo Ferrari: Lecelrc e Sainz ritirati

Ferrari out, Leclerc sconsolato

Week-end da incubo per la Ferrari, che dopo la brutta figura in qualifica, si ripete in gara con Leclerc, prima, e Sainz, poi, ritirati senza mai essere stati in gara. Sconsolato il commento del monegasco, che arrivava dal trionfo di Montecarlo e che già ieri si era sfogato per il flop in Q2: "Cambiare motori spesso non è un buon segno. Oggi non so quale sia stato il vero problema, È stata una gara difficile da gestire, dovevo fare mille cose sullo sterzo. Finché le condizioni meteo sono state difficili, nella prima parte della gara, avevo lo stesso passo dei primi poi, con pista asciutta, si prendono meno rischi ma se perdi 1 secondo e mezzo la gara è finita".