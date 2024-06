Gp d'Austria, Verstappen-Norris a contatto: trionfa Russell. Terzo Sainz

SPIELBERG (AUSTRIA) - Clamoroso al Gran Premio d'Austria: trionfa George Russell - al primo successo stagionale - su Mercedes davanti a Oscar Piastri (Mc Laren), complice un contatto tra la ruota posteriore destra della Red Bull di Max Verstappen (quinto) e la McLaren di Lando Norris (costretto al ritiro) a sette giri dal termine. Terza posizione e podio per la Ferrari di Carlos Sainz, quarto Lewis Hamilton su Mercedes. Sesto posto per Nico Hulkenberg (Haas), settima l'altra Red Bull di Sergio Perez che precede Kevin Magnussen (Haas) e Daniel Ricciardo (RB), decimo Pierre Gasly con l'Alpine. Domenica da dimenticare per Charles Leclerc: il monegasco della Ferrari, condizionato da un problema all'ala anteriore danneggiata per un contatto al primo giro con Piastri, chiude in 11esima posizione, fuori dalla zona punti.