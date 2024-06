Furia Norris contro Verstappen: "Stupido e scorretto. Fine dell'amicizia? Ammetta che..."

SPIELBERG (AUSTRIA) - È un Lando Norris letteralmente furioso quello che va all'attacco di Max Verstappen per il contatto tra i due a sette giri dal termine del Gran Premio d'Austria . Un incidente inatteso che ha obbligato al ritiro il britannico e relegato al quinto posto l'olandese campione del mondo: " Io mi sono comportato bene, ho fatto una bella gara, lui no ", l'attacco del 24enne di Bristol ai microfoni di Sky Sport.

Norris contro Verstappen: "Sono molto arrabbiato"

Il britannico della McLaren rincara poi la dose: "Siamo amici ma se non ammetterà di aver sbagliato oggi perderà molta della mia stima. È stato stupido da parte sua fare quelle manovre per impedirmi il sorpasso, tutto in modo irregolare. Sono molto arrabbiato", sottolinea Norris.

La replica di Verstappen: "Non credo di aver sbagliato"

Non si fa attendere la risposta dell'olandese che ritiene di non aver commesso errori o irregolarità particolari nel reagire agli attacchi di Lando Norris: "Non mi sembra di aver guidato in modo aggressivo e non credo proprio di aver sbagliato. Lui giustamente cercava di superarmi e quindi eventualmente l'aggressività era da parte sua, ma ci sta", spiega il campione della Red Bull ai microfoni di Sky Sport. "Anche a me è capitato varie volte, certo questo episodio è stato imbarazzante e voglio rivederlo, ma sono cose che succedono in corsa".