Gp Ungheria, Leclerc che errore: Ferrari distrutta e bandiera rossa

BUDAPEST (UNGHERIA) - Non c'è pace per la Ferrari , che era arrivata al Gp d'Ungheria decisa a riscattarsi dopo un periodo nero , e che invece inizia nel peggiore dei modi il week end magiaro, con l' incidente di Leclerc in apertura della seconda sessione di prove libere.

Errore del monegasco

Evidenti le responsabilità del pilota della Ferrari, che in mattinata aveva fatto registrare il terzo tempo, ma che qualche secondo prima dell'incidente aveva subito rischiato grosso in curva 12. Poi l'erroraccio in curva 4, con Leclerc che perde completamente l'aderenza sul cordolo, va in testa coda e si schianta contro le protezioni, danneggiando seriamente la sua SF24 e provocando l'esposizione della bandiera rossa, per sospendere le prove e liberare la pista dall'abitacolo.

Bene Sainz

La sessione è poi ripresa regolarmente con la Ferrari che si è potuta consolare con il confortante terzo tempo di Sainz alle spalle di Norris, il migliore del pomeriggio, e di Verstappen, e davanti a Perez e Russel. Settimo crono per Hamilton.