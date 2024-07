F1, Gp Ungheria: trionfa Piastri, contatto Hamilton-Verstappen! Quarto Leclerc

BUDAPEST (UNGHERIA) - La McLaren di Oscar Piastri vince il Gran Premio d'Ungheria. Sul circuito dell'Hungaroring di Budapest, il 23enne di Melbourne vince il primo Gran Premio della sua carriera precedendo il compagno di squadra, il britannico Lando Norris, che lo fa passare a tre giri dal termine su richiesta del team radio. Terza posizione per Lewis Hamilton (al 200° podio in carriera) su Mercedes: il campione del mondo in carica, Max Verstappen, non va oltre il quinto posto con la sua Red Bull complice anche un contatto con il 39enne di Stevenage a pochi giri dalla fine. L'olandese finisce fuori pista ma rientra limitando i danni. Gara anonima per le due Ferrari: Charles Leclerc e Carlos Sainz concludono il Gp magiaro rispettivamente al quarto e sesto posto. Sul circuito dell'Hungaroring, valido per la 13esima uscita stagionale, Sergio Perez (Red Bull) non va oltre il settimo posto. Ottava posizione per George Russell (Mercedes), completano la top 10 Yuki Tsunoda (10° con la Racing Bulls F1 Team) e Lance Stroll (10° su Aston Martin).