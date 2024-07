Gp del Belgio, Russell squalificato: trionfa Hamilton, terzo Leclerc

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) - Clamoroso al Gran Premio del Belgio : l'esito della gara, che ha visto prevalere il britannico George Russell su Mercedes davanti al compagno Lewis Hamilton , subisce un'importante modifica. Il classe 1998 è stato infatti squalificato. Il motivo? La monoposto del classe 1998 è risultata sottopeso di 1,5 chilogrammi (796,5 kg) rispetto al peso minimo consentito che è di 798,0 kg, senza benzina. La gara se la aggiudica così Lewis Hamilton che precede l'australiano Oscar Piastri ( McLaren ) e il ferrarista Charles Leclerc . Quarta posizione per il campione del mondo in carica, Max Verstappen , su Red Bull .

Gp del Belgio, Russell squalificato: il rapporto ufficiale

"La vettura - si legge nel rapporto - non è stata completamente svuotata secondo la procedura di svuotamento presentata dal team nei documenti di legalità, in quanto è soddisfatto l'articolo 6.5.2 del TR". La monoposto "è stata pesata di nuovo sulla bilancia interna ed esterna della FIA e il peso era di 796,5 kg. La taratura della bilancia esterna ed interna è stata confermata e testimoniata dal concorrente. Poiché si tratta di 1,5 kg al di sotto del peso minimo richiesto dall'articolo 4.1 del TR, che deve essere rispettato in ogni momento durante la competizione, si rimanda la questione agli steward affinché la prendano in considerazione. Dopo la segnalazione agli steward, è stata confermata la squalifica di Russell dalla gara. Di conseguenza, Hamilton è promosso a P1, mentre Oscar Piastri ora prende P2 e Charles Leclerc sale a P3".

Gp del Belgio, Russell squalificato: le parole di Toto Wolff

Intervenuto prima che il verdetto degli steward fosse confermato, il boss della Mercedes Toto Wolff aveva lasciato intendere che la Mercedes avrebbe accettato l'esito, pur riconoscendo che sarebbe stato particolarmente duro da accettare per Russell. "Dobbiamo prendercela sul serio se gli steward decidono contro di noi", le parole di Wolff. "È quello che è, l'errore è stato commesso". Il Team Principal ha continuato aggiungendo: "Dobbiamo imparare da questo. Come squadra ci sono più aspetti positivi da prendere, ovviamente per George è un duro colpo".