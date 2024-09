F1, Newey passa dalla Red Bull all'Aston Martin: è ufficiale

Adrian Newey, storico ingegnere della Red Bull, l'uomo di punta della squadra in Formula 1 per quasi 20 anni, passerà all'Aston Martin il prossimo anno. L'ha ufficializzato il team britannico. Nelle settimane passate si era parlato di un interesse della Ferrari per l'ingegnere, ma si vociferava anche di un accordo già confezionato con l'Aston Martin. Circolava addirittura voce che a chiamare Cardile in Aston Martin era stato proprio Newey, già d’accordo con Stroll.