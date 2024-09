Paura Ferrari in Azerbaijan: incidente per Leclerc

Baku, è di Max Verstappen il miglior tempo

Il pilota della Red Bull Max Verstappen fa registrare il miglior tempo in 1’45”546. La prima sessione di prove è stata estremamente condizionata dallo sporco presente sul tracciato cittadino, oltre che significativamente frazionata, con addirittura tre bandiere rosse sventolate dalla direzione gara. La prima, a circa tredici minuti dal via, a causa di alcuni detriti in pista, la seconda, a ventotto minuti dal semaforo verde, a causa dell'incidente occorso alla Ferrari di Charles Leclerc, finita nel muro in curva 15 a causa di un bloccaggio risultato fatale per la Rossa, la terza a diciassette minuti dal termine della sessione, per via dell'impatto della Williams di Colapinto sulle barriere in uscita dalla curva 4.