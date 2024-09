Gp Azerbaijan, Ferrari seconda con Leclerc. Sainz e Perez, incidente in extremis

BAKU (Azerbaijan) - Il Gp dell'Azerbaijan l'ha vinto Piastri sulla Mclaren che ha chiuso la gara davanti alla Ferrari di Leclerc (secondo) e alla Mercedes di Russel l (terzo). La corsa è finita in Virtual Safety Car perché al 50° giro, quando ne mancava solo uno alla fine, c'è stato un brutto incidente tra Sainz e Perez . In bagarre, infatti, la gomma anteriore destra del messicano è andata ad incastrarsi sulla posteriore sinistra dello spagnolo, causando l'impatto di entrambe le monoposto contro le barriere. Un brutto incidente che ha congelato le posizioni.

Gp Azerbaijan, Ferrari all'attacco

Leclerc è partito in pole, ma non è bastato per arrivare primo a Baku. Ha fatto meglio Piastri che in linea generale si è difeso bene dagli attacchi della Ferrari. Quarto posto per il britannico Norris che era partito quindicesimo, dietro il rivale mondiale, l'olandese Verstappen su Red Bull. Sesta l'Aston Martin di Alonso, seguita dalle ottime Williams di Alexander Albon e Colapinto - quest'ultimo ai primi punti in Formula 1 -, con la Mercedes di Hamilton e la Haas di Bearman a completare la lista dei migliori dieci. Con questo successo la McLaren si prende la vetta del titolo costruttori. Seconda la Redbull, terza la Ferrari.

Leclerc e il problema alle gomme

"Appena abbiamo messo le gomme dure ho avuto dei problemi. Ho fatto fatica a gestire. La McLaren è stata migliore di noi è un peccato quello che è successo a Sainz spero stiano bene. Non è stata una bella giornata per il team. Abbiamo perso la gara quando non riuscivo ad avvicinarmi alla fine del rettilineo". L’ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc dopo il secondo posto nel Gp dell'Azerbaijan.