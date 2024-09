Gp Singapore, pole position per Norris: secondo Verstappen, delude Leclerc

Lando Norris conquista la pole position del Gran Premio di Singapore : decisivo il tempo di 1'29"525 fatto segnare dal britannico della McLaren nell'unico tentativo a disposizione per via della bandiera rossa che ha interrotto il Q3 a circa otto minuti dal termine. L'incidente occorso alla Ferrari di Carlos Sainz ha infatti allungato le operazioni dell'ultima porzione di qualifica, che si è chiusa con il secondo miglior crono di Max Verstappen , in 1'29"728, e la terza posizione sulla griglia di partenza conquistata invece da Lewis Hamilton .

Ferrari, Leclerc delude: solo nono

Qualifiche da dimenticare anche per Charles Leclerc: fatale per il monegasco un track limits in curva due che non gli permette nemmeno di far segnare il suo crono: domani in gara affiancherà il compagno di scuderia in quinta fila, scattando dalla nona casella con lo spagnolo in decima. Quarta l'altra Mercedes di George Russell, seguita dalla McLaren di Oscar Piastri e dalla Haas di Nico Hulkenberg, sorprendentemente in sesta posizione. Settimo invece Fernando Alonso, con la sua Aston Martin precede la Racing Bulls di Yuki Tsunoda.