Triangolo amoroso in Formula 1: coinvolti Bearman, Colapinto e la sexy Estelle

Scoppia il gossip nella Formula 1. Stando a quanto si legge sui media inglesi, i giovani Oliver Bearman e Franco Colapinto sarebbero rimasti coinvolti in un triangolo amoroso che sta facendo chiacchierare parecchio. Al centro la bellissima Estelle Oglivy, modella e studentessa 22enne di Giurisprudenza che sogna di affermarsi come avvocato. La ragazza è stata legata a Bearman per svariati mesi fino all'inizio dell'estate, per poi tornare tra le braccia di Colapinto, suo ex fidanzato.