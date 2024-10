Ralf Schumacher duro contro Hamilton: "È lontano anni luce da mio fratello"

Ralf Schumacher durissimo contro Hamilton: le parole

Negli anni si sono generati molti parallelismi tra Hamilton e Schumacher, ma contro tali affermazioni si è scagliato duramente Ralf Schumacher, fratello di Michael. Intervistato sul canale Youtube della F1, l'ex pilota si è espresso cosi: "Hamilton non potrà mai avvicinarsi a Michael. Sarà sempre distante anni luce da mio fratello, questo dal mio punto di vista. In Formula 1 tocca alla squadra fornire la macchina per vincere un Gran Premio. Tutti pensavamo che Lewis potesse camminare sull’acqua e invece non è stato così. Verstappen ha più talento di Lewis. Questo lo inserisce in una categoria diversa. Michael è stato uno dei piloti che ha fatto la differenza, proprio come sta accadendo ora con Verstappen. Secondo me Hamilton è sicuramente il più forte del suo tempo. Ma paragonarlo a Michael è difficile. Oltre al suo grande talento, Hamilton ha potuto contare anche sull'eccezionale Mercedes, mentre per mio fratello non è stato sempre così”.