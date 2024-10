Sainz trionfa in Messico, festa Ferrari! Leclerc terzo

MESSICO - Poteva essere doppietta come ad Austin e invece l'errore di Leclerc nei giri finali permette a Norris di inserirsi tra il primo posto di Sainz e il terzo di Charles. E' comunque festa Ferrari in Messico con il pilota spagnolo, che parte in pole, si fa superare da Verstappen ma poi rimette le ruote davanti e chiude al comando. Si piazza Lewis Hamilton, al volante della Mercedes, quinto George Russell, anche lui su Mercedes, e sesto il campione del mondo Max Verstappen, su Red Bull, che ha avuto 20 secondi di penalità. Restano aperti il Mondiale piloti e c ostruttori a quattro gare ancora dalla fine.

Sainz: "Volevo un'ultima vittoria così"

"E'incredibile vedere questo pubblico, ho sentito il suo supporto per tutto il weekend.Volevo questa vittoria, ne avevo bisogno, volevo un'ultima vittoria prima di andare via dalla Ferrari e ci sono riuscito. Ora restano quattro gare, voglio godermele il più possibile. Il sorpasso su Verstappen? Non l'ho preparato, ero infastidito dalla partenza, volevo sorprenderlo, ero un pù indietro e non avevo nulla da perdere. Ero molto sicuro di superarlo. Se avessi dovuto scegliere un luogo per vincere non avrei potuto scegliere di meglio del Messico". Queste le parole di Carlos Sainz.

Le parole di Leclerc

"E' stata una gara difficile perché dovevamo gestire al meglio le temperature. Ho fatto la miglior gara possibile ed il terzo posto è stato il miglior piazzamento possibile per me. Ad ogni modo è stato un buon weekend per il team, ogni punto conta per il titolo Costruttori e la Ferrari sta andando bene. Il team sta lavorando molto bene, da alcune gare siamo tornati al nostro livello. Speriamo di continuare in questa direzione". Così Charles Leclerc al termine del Gp del Messico.