F1 diretta Gran Premio Brasile, la Ferrari di Leclerc parte sesta LIVE

Verstappen scatterà dalla 17ª posizione sulla griglia di partenza, ma, con Sainz al via dalla pit-lane e Albon ritirato prima del via, il pluricampione del mondo guadagna due posizioni e sarà a tutti gli effetti 15°.

1. Lando Norris (Gbr) McLaren in 1'23"405 - 2. George Russell (Gbr) Mercedes 3. Yuki Tsunoda (Gia) Racing Bulls - 4. Esteban Ocon (Fra) Alpine 5. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls - 6. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 7. Oscar Piastri (Aus) McLaren - 8. Fernando Alonso (Spa) Aston Martin 9. Lance Stroll (Can) Aston Martin -10. Valtteri Bottas (Fin) Kick Sauber 11. Sergio Perez (Mes) Red Bull - 12. Pierre Gasly (Fra) Alpine 13. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes - 14. Oliver Bearman (Gbr) Haas 15. Max Verstappen (Ola) Red Bull (pen.) -16. Franco Colapinto (Arg) Williams 17. Nico Hulkenberg (Ger) Haas - 18. Zhou Guanyu (Cina) Kick Sauber Pit lane: Carlos Sainz (Spa) Ferrari. Non in gara: Alexander Albon (Tha) Williams.

Questa la griglia di partenza del Gp del Brasile, in programma sul circuito di San Paolo per il 21° appuntamento del Mondiale di F1.

In attesa di comunicazioni ufficiali, tutte le monoposto si sono fermate sulla griglia di partenza dopo il secondo giro di ricognizione. Entrano i meccanici: questo vuol dire che bisognerà aspettare almeno altri 10 minuti prima del via del Gp del Brasile.

Sembra che il secondo giro di ricognizione non fosse autorizzato: Norris, autore della pole position, è infatti sotto indagine perché sarebbe partito senza il nulla osta dei commissari. I piloti alle sue spalle, pur con qualche esitazione, l'hanno seguito in automatico. Si profila un clamoroso errore da parte del pilota della McLaren.

Si riparte per un nuovo giro di formazione: non c'è l' Aston Martin di Stroll, uscito di pista nel primo giro di formazione. Sono tre i buchi nella griglia: quello di Albon, di Stroll e di Sainz, che parte dai box.

Russell su Mercedes supera Norris subito dopo il via. Testacoda per Perez , che resta in pista e riparte.

Dopo Norris, investigati anche Russell, Tsunoda e Lawson per aver infranto la procedura al via, partendo per un giro di ricognizione non autorizzato. Russell è primo davanti a Norris

16:10

Le prossime gare del Mondiale 2024

Dopo il Gp del Brasile di oggi, si correrà a Las Vegas il 23 novembre (in notturna), in Qatar il 1° dicembre e ad Abu Dhabi l'8 dicembre, quando si chiuderà questo lunghissimo Mondiale 2024.

16:00

Perché Sainz partirà dalla pit-lane

Carlos Sainz partirà dalla pit-lane al via del Gran Premio del Brasile. La decisione è arrivata in seguito alle riparazioni occorse sulla sua Ferrari SF-24, per via dell'incidente che, nel corso delle qualifiche della mattina, ha messo fuori causa lo spagnolo durante il Q2. Diverse le componenti sostituite in regime di parco chiuso da parte del box della Rossa, tra le quali diverse legate al motore e al controllo elettronico della monoposto. Nonostante il tredicesimo posto conquistato in pista, dunque, lo spagnolo sarà al via dall'uscita box.

15:57

La classifica del mondiale piloti

1. Max Verstappen (Red Bull) 367 punti

2. Lando Norris (McLaren) 323

3. Charles Leclerc (Ferrari) 297

4. Oscar Piastri (McLaren) 258

5. Carlos Sainz (Ferrari) 244

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 189

7. George Russell (Mercedes) 180

8. Sergio Perez (Red Bull) 151

15:55

La classifica del mondiale costruttori

1. McLaren 581 punti

2. Ferrari 547

3. Red Bull 518

4. Mercedes 369

5. Aston Martin 86

15:53

Albon non sarà al via

La Williams di Alexander Albon, settima nella griglia di partenza, non sarà al via della gara a causa di un incidente in qualifica. Pit-lane aperta, i piloti raggiungono la pista con le gomme intermedie.

15:41

Sainz partirà dai box

"La macchina di Sainz probabilmente sarà riparata in tempo, ma dovrebbe partire dalla pit lane a causa della sostituzione del cambio e del motore". Queste le parole di Frederic Vasseur, team principal della Ferrari a commento del sesto e quattordicesimo posto in griglia ottenuti rispettivamente da Charles Leclerc e Carlos Sainz nelle qualifiche del Gran Premio del Brasile. La decisione è stata confermata ufficialmente.

15:35

La gara di San Paolo

Il Gp del Brasile partirà alle 16:30 sul circuito di Interlagos (San Paolo) intitolato a José Carlos Pace. Attualmente c'è una leggera pioggia sull'autodromo.

Interlagos, San Paolo