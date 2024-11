F1, Gp d'Italia confermato: resterà a Monza almeno fino al 2031

Monza, la tradizione continua

Il circuito brianzolo proseguirà la sua tradizione in F1, mantenendo la propria collocazione sul calendario e facendo felici milioni di tifosi. La storia può continuare allora a scriversi giro dopo giro grazie al rinnovo per ancora sei anni del contratto esistente. Un legame indissolubile, che fatta eccezione per il 1980, non si è mai sciolto dal 1950, nonostante i lavori svolti per adattare di volta in volta autodromo e tracciato alla modernizzazione.

Esulta Sticchi Damiani

La notizia del rinnovo del binomio tra F1 e Monza rende felice Angelo Sticchi Damiani, presidente dell'ACI, che esulta: "Siamo orgogliosi, come ACI, di essere riusciti a garantire altre sei edizioni del Gran Premio d’Italia di Formula 1 all’Autodromo Nazionale di Monza dopo il 2025. Si tratta di un grande risultato, frutto della determinazione, della serietà e della professionalità messa in campo dall’Automobile Club d’Italia, sia nella realizzazione dei lavori compiuti nei primi sette mesi del 2024, per adeguare l’impianto agli standard attuali, sia in questa complessa trattativa di rinnovo. Ma dobbiamo ringraziare per il prezioso e determinante contributo il Presidente e Amministratore Delegato di Formula 1, Stefano Domenicali, che ha reso possibile questa estensione del contratto, e soprattutto il Governo, la Regione Lombardia, e tutte le Istituzioni locali che hanno consentito al Gran Premio d’Italia di attrarre, nel corso delle ultime edizioni, un numero sempre maggiore di appassionati. In particolare, tengo a sottolineare l’essenziale contributo di Governo e Regione Lombardia che hanno investito risorse su questo ultracentenario impianto, finanziando le opere realizzate quest’anno".

Domenicali non aveva dubbi

Anche il CEO della F1, Stefano Domenicali, si felicita per il risultato raggiunto: "Sono lieto che il Gran Premio d'Italia rimarrà in calendario fino al 2031. Monza è il cuore della storia della Formula 1 e l'atmosfera ogni anno è unica. I recenti aggiornamenti alle infrastrutture del circuito e l'investimento pianificato dimostrano un forte impegno per il futuro a lungo termine della Formula 1 in Italia e desidero ringraziare il Presidente dell'Automobile Club d'Italia, il Governo italiano e la Regione Lombardia per la loro continua passione e impegno per il nostro sport".