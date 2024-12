F1, Gp del Qatar: orario e dove vederlo in tv e in streaming

DOHA - Ieri la McLaren ha messo una grande ipoteca sul Mondiale Costruttori. Grazie alla doppietta firmata Piastri e Norris nella Sprint il vantaggio dalla Ferrari è salito a 30 punti. Ma le rosse ci credono. In pole, alle ore 17, parte Russell su Mercedes. In prima fila Verstappen (penalizzato dopo la pole). Poi Norris e Piastri. Quinto Leclerc , settimo Sainz .

F1, Gp del Qatar: l’orario di partenza

Il Gran Premio del Qatar partirà alle ore 17. Si dovranno compiere 57 giri per un totale di 308.826 km. L’anno scorso vinse Max Verstappen.

F1 in Qatar, dove vederlo in tv e in streaming

Il Gran premio sarà visibile in diretta su Sky Sport 1 e in streaming su Now Tv e Sky Go. In differita in chiaro su Tv8 alle ore 21.30.