F1: rinnovo GP Olanda in calendario fino al 2026

Il comunicato ufficiale: "Gli ultimi anni sono stati un viaggio incredibile per tutti coloro che sono coinvolti nel Gran Premio d'Olanda, dopo una lunga pausa dalle corse nei Paesi Bassi".

Le dichiarazioni di Stefano Domenicali

Stefano Domenicali, CEO Formula 1, dichiara: "Una gara che ha alzato il livello dei GP in Europa. Sono incredibilmente grato per il lavoro svolto dalla squadra al Gran Premio d’Olanda negli ultimi anni. Ha alzato il livello dei Gran Premi d'Europa in termini di spettacolo e intrattenimento, ha sostenuto il sviluppo di giovani talenti ospitando F2, F3 e la nostra serie F1 Academy, e sono stati anche pionieri soluzioni sostenibili che hanno ispirato i nostri eventi in tutto il mondo mentre ci dirigiamo verso l’obiettivo Net Zero 2030".

Prosegue: "Tutte le parti hanno collaborato positivamente per trovare una soluzione per prolungare la gara, con molte opzioni, anche alternanza o eventi annuali sul tavolo e rispettiamo la decisione del promotore di portarli a termine

corsa fantastica nel 2026. Voglio ringraziare tutta la squadra al Gran Premio d'Olanda e il Comune di Zandvoort che sono stati partner fantastici per la Formula 1".

Rinnovo del contratto

Il rinnovo del contratto per il Gran Premio d’Olanda fino al 2026 ha segnato un importante accordo tra le parti coinvolte. Con l'introduzione della Gara Sprint prevista per il 2026, si preannuncia una chiusura spettacolare. Dopo questa ultima edizione, Zandvoort uscirà definitivamente dal calendario della Formula 1.

Robert van Overdijk, direttore del Gran Premio d’Olanda, ha commentato attraverso un comunicato ufficiale: "Il Gran Premio d’Olanda è il frutto di una collaborazione straordinaria tra SportVibes, TIG Sports e il Circuito di Zandvoort. Abbiamo condiviso l'obiettivo di riportare questa gara nei Paesi Bassi, e siamo orgogliosi dei risultati ottenuti."

Van Overdijk ha proseguito: "Come azienda privata, dobbiamo valutare attentamente le opportunità di continuare ad ospitare l'evento, bilanciando i vantaggi con i rischi e le responsabilità che ne derivano. Pertanto, abbiamo deciso di concludere alla grande con altre due edizioni del Gran Premio".

Il Gran Premio d’Olanda ha attirato un pubblicoLeclerc%20e%20Lando%20Norris,-per%20il%20secondo"> sempre più numeroso, portando con sé una nuova era di entusiasmo per le corse nei Paesi Bassi.