F1, titolo costruttori alla Ferrari nel Mondiale se... Le combinazioni

ROMA - Non è finita fino a che non è finita, ma sembra finita. La McLaren si è presa l’intera prima fila, Charles Leclerc parte in coda tra inciampi in Q2 e penalità, Carlos Sainz giunto al congedo scatterà terzo. Perché la Ferrari possa vincere il titolo costruttori dovrebbero allinearsi ventuno pianeti, quanti sono i punti in classifica in favore dei papaya. Molto paradossalmente si sente parlare di una rimonta di Leclerc che dovrebbe arrivare davanti alle McLaren: vero che a questo mondo tutto possa sempre succedere, ma tocca anche essere realisti ( Leggi l'articolo completo di Fulvio Solms ).

Titolo costruttori alla Ferrari se...

Nell'ultimo Gran Premio della stagione la strategia delle Rosse sarà obbligata: servono un primo ed un secondo posto sul tracciato di Yas Marina per superare le monoposto di Lando Norris e Oscar Piastri. In palio ci sono ancora 44 punti e le vetture color papaya hanno lasciato uno spiraglio agli avversari. In realtà anche monopolizzare il podio potrebbe non bastare a Leclerc e Sainz. La Ferrari deve comunque raccogliere 21 punti in più delle McLaren con vittoria di Sainz o Leclerc o 22 punti se non ottenesse il trionfo con uno dei suoi due piloti. La Ferrari diventerebbe campione anche in caso di doppietta Leclerc-Sainz con giro veloce di uno dei due e con le McLaren al 3-6 posto o 4-5 posto. Se uno dei due ferraristi dovesse vincere e i due team arrivassero a pari punti, la spunterebbe la Ferrari per maggior numero di vittorie (al momento il bilancio è in parità). Se la Rossa non dovesse trionfare INVECE, il titolo andrebbe alla McLaren per maggior numero di secondi posti (10-3).