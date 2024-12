F1 GP Abu Dhabi: orario e dove vederlo in tv e in streaming

Tutto pronto per il Gran Premio di Abu Dhabi , l'ultimo della stagione. Con il Mondiale piloti già vinto da Max Verstappen , resta ancora da assegnare il titolo costruttori. La Ferrari , che occupa la seconda posizione, deve rimontare 21 punti alla Mc Laren , che ha però piazzato due piloti in prima fila: Norris partirà in pole position , davanti a Piastri. Sainz, all'ultimo Gran Premio con le Rosse, si è piazzato al terzo posto: Leclerc, al termine di un weekend terribile, partirà dalla penultima posizione.

F1, Gp del Qatar: l’orario di partenza

Il Gran Premio di Abu Dabhi partirà alle ore 14. Si dovranno compiere 58 giri per un totale di 306.183 km.

F1 in Qatar, dove vederlo in tv e in streaming

Il Gran premio sarà visibile in diretta su Sky Sport 1 e in streaming su Now Tv e Sky Go. In differita in chiaro su Tv8 alle ore 17.