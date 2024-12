F1, diretta Ferrari GP Abu Dhabi titolo costruttori: Sinner tifoso speciale LIVE

Ci siamo, è il giorno dell' ultimo Gran Premio della stagione di Formula Uno . Con il mondiale già assegnato a Verstappen , i riflettori sono tutti su Ferrari e McLaren , che si contenderanno il titolo costruttori . Una sfida difficile per la Rossa, in svantaggio di 21 punti e con Leclerc che partirà penultimo , ma non impossibile. Segui la gara in diretta.

12:58

Ferrari, sarà durissima: le combinazioni sulla McLaren

La Ferrari deve raccogliere 21 punti in più delle McLaren con vittoria di Sainz o Leclerc o 22 punti se non ottenesse il trionfo con uno dei suoi due piloti. La Ferrari diventerebbe campione anche in caso di doppietta Leclerc-Sainz con giro veloce di uno dei due e con le McLaren al 3-6 posto o 4-5 posto.

12:50

Abu Dhabi, gara speciale per tanti piloti

Oltre a decidere il mondiale costruttori tra Ferrari e Mclaren, Abu Dhabi sarà una gara speciale per tanti piloti. Sarà l'ultima gara in Mercedes per Hamilton e l'ultima in Alpine per Ocon. Sarà inoltre l'ultima gara per Bottas, Zhou, Colapinto e Lawson.

12:40

McLaren in vantaggio, Ferrari sfortunata

Le McLaren vanno più forte delle Ferrari su questo circuito: il passo gara è migliore. Alla conclusione delle ultime prove libere, Leclerc aveva commentato in forma lapidaria la notizia di Piastri primo in 1.23.4 che gli aveva appena dato via radio il suo ingegnere di macchina, Bryan Bozzi. Il suo sconforto: «Non siamo da nessuna parte. Da nessuna parte». Charles però in qualificazione ci ha provato come ha potuto: è stato il più veloce nella Q1 e anche nella Q2, in questo caso precedendo Sainz di cinque millesimi appena. Ma il tempo gli è stato tolto per il mancato rispetto del limite di pista in curva 1. Questione di centimetri: tanto, nello sport dei millimetri. LEGGI TUTTO

12:32

GP di Abu Dhabi, come seguirlo in diretta

Ecco tutte le informazioni su come seguire, in tv o in streaming, l'ultimo appuntamento del mondiale di Formula 1. LEGGI TUTTO

12:25

Hamilton in rosso: show per l'ultima gara in Mercedes

Questo Gran Premio sarà l'ultimo di Lewis Hamilton in Mercedes, prima del suo approdo in Ferrari nella prossima stagione. E proprio in vista del futuro, il pilota inglese si è presentato oggi con un vestito completamente rosso.