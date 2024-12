Sainz emoziona la Ferrari: la frase al team alla fine della sua ultima gara

ABU DHABI (Emirati Arabi) - Scende il sipario sul Mondiale di Formula Uno 2024 , si chiude l’avventura Carlos Sainz alla Ferrari . Lo spagnolo ha provato in ogni modo a vincere la sua ultima gara alla guida della Rossa , ma alla fine si è dovuto accontentare del secolo posto alle spalle di Norris .

Sainz si congeda da Maranello: “Grazie ragazzi, forza Ferrari sempre"

E’ stato un Gp tiratissimo, dove i due piloti ferraristi hanno provato in ogni modo a colmare il divario con la McLaren per strappare alla scuderia avversaria il titolo costruttori: alla fine, Leclerc e Sainz hanno dovuto riconoscere la superiorità del team avversario. Dopo aver tagliato il traguardo conquistando il secondo posto, lo spagnolo Carlos Sainz ha salutato e ringraziato via radio tutto il suo team: “Grazie ragazzi, è stato un piacere, forza Ferrari sempre”.