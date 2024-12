F1: Sainz primi giri su Williams, test ad Abu Dhabi

Sul circuito di Yas Marina, Williams-,L%27ex%20ferrarista,-ha%20iniziato%20la">Carlos Sainz effettua i suoi primi giri con la Williams, sua nuova scuderia.

La preparazione di Sainz

Martedì, per il test colletivo, Sainz avrà la sua prima esperienza con la Williams FW46. La squadra ha scelto di utilizzare la sua seconda e l'ultima giornata di riprese dell’anno per permettere a Sainz di prendere confidenza con la monoposto attuale.

La sessione, che si terrà dalle 16:00 alle 18:00 ora locale, consentirà a Sainz di percorrere un massimo di 200 km, pari a circa 38 giri del circuito di Abu Dhabi. Come previsto dai regolamenti della F1 per i filming day, il test sarà effettuato con pneumatici non specificati forniti da Pirelli.

Questo primo contatto servirà principalmente a Sainz per adattarsi gradualmente al nuovo team.

Non poteva esserci debutto migliore per Carlos Sainz nella sua nuova avventura al volante della Williams. Dopo aver chiuso al secondo posto la sua ultima gara in Ferrari ad Abu Dhabi, lo spagnolo ha fatto conoscenza con la nuova monoposto attraverso una sessione video privata e si è ripresentato sullo stesso circuito per la sessione mattutina della prima giornata di test per i nuovi compound Pirelli in vista della stagione 2025: ha percorso 60 giri e timbrato il miglior tempo con 1:24.435.

Le dichiarazioni

Reduce da una stagione in cui ha vinto due gare con la Ferrari, Sainz ha rivelato che, negli ultimi giri del Gran Premio di domenica, stava già pensando a come migliorare la Williams.

“Non mentirò, negli ultimi giri, mentre spingevo al massimo per questo team, stavo già iniziando a riflettere sul comportamento della macchina e a dirmi: ‘ricorda come si sente questa vettura'. Domani e martedì dovrò ricordare perché questa monoposto è veloce in determinate curve e perché dà buone sensazioni. Perché so già cosa probabilmente troverò sulla Williams, e so anche che c’è margine di miglioramento in alcune curve. Questo dimostra che sto già guardando avanti.”

Nonostante le difficoltà previste, Sainz si è detto determinato a riportare il team a competere ai massimi livelli:

“Credo di aver dimostrato negli ultimi quattro anni di meritare di lottare per vittorie e podi. Ma anche Williams merita di tornare a quei livelli. Con determinazione e duro lavoro, l’obiettivo è riportare il team e me stesso a lottare per queste posizioni il più presto possibile.