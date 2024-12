Jordan shock: "Ho un tumore molto esteso, ecco come l'ho scoperto"

Eddie Jordan ha un tumore: "Ero in bici, poi..."

Il 76enne, che nel corso della sua carriera ha scoperto e lanciato Michael Schumacher, ha spiegato che il cancro si è spinto fino alla colonna vertebrale e al bacino. "Avevo fatto il giro ciclistico di Città del Capo, in Sudafrica, ma poi all’improvviso non mi ero sentito al 100%. Così sono andato dal medico e ho ricevuto questa diagnosi. Ci sono stati giorni molto difficili. Per fortuna stiamo uscendo fuori da questo periodo. Invito tutti a resistere e a lottare, perché ne vale la pena. Io ci sto riuscendo, tutti dovrebbero uscirne".

Jordan e l'invito alla prevenzione

Jordan ha invitato tutti a non sottovalutare la prevenzione: "Lo dico chiaramente: non sprecate e non rimandate. Andate e fate test, perché avete tante soluzioni mediche a disposizione, tante cose utili per allungare la vita. Non siate stupidi, non siate timidi. Non è una sciocchezza, prendetevi cura del vostro corpo".