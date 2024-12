Schumacher, indagata l'infermiera: l'accusa è pesante

In merito al tentativo di ricatto perpetrato ai danni della famiglia di Michael Schumacher, la Procura di Wuppertal ha aperto un fascicolo anche su un'infermiera, che ha lavorato per un certo periodo per i familiari dell'ex campione del Mondo di Formula1.

Sospettata di ricatto, infermiera non si presenta in aula

La donna è stata tirata in ballo sia dal principale sospettato, che da un dipendente della famiglia. Nonostante fosse stata convocata in aula per testimoniare, l'infermiera non si è presentata.