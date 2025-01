Ferrari, ufficiale il nome della nuova monoposto: come si chiamerà

Su 'X' la Ferrari ha annunciato il nome della nuova monoposto che parteciperà al Mondiale 2025 di Formula 1 scrivendo "New Year, new name", mentre su Instagram il testo recitava "One step closer to meeting our 2025 challenger". La vettura si chiamerà SF-25 e sarà presentata il prossimo 19 febbraio a Fiorano. Alla guida, come è noto, ci saranno Lewis Hamilton e Charles Leclerc nel prossimo campionato che prenderà il via a Melbourne in Australia il 16 marzo.