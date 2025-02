MotoGP: Alex Marquez il più veloce nei test a Sepang

I test

Nella simulazione della Sprint effettuata nel terzo giorno a Sepang, Marc Marquez è parso in forma, tanto da andare più veloce della gara veloce vinta da Jorge Martin nel 2024 e più rapido rispetto al ritmo del compagno di squadra Pecco Bagnaia.

Marquez ha concluso la giornata al quinto posto, in 1’56.042, con ben 70 giri completati.

Marquez ha commentato i tempi della simulazione della Sprint: “Più veloce di Martin nel 2024? Penso sia normale, nei test si va sempre più veloci che nei weekend di gara perché c’è più gomma in pista. Credo che tra quelli che hanno fatto una prova di Sprint, Alex sia stato più veloce di me e mi ha dato due decimi. Nel giro secco sono più lontano ma ho usato una sola gomma”.

Marquez è soddisfatto di quanto fatto in Malesia: “Darei un 8 a questi tre giorni. Mi sono sentito bene sia fisicamente che con il team. Ovviamente ci sono piloti molto veloci, tra cui il mio compagno di squadra e il mio coinquilino (si riferisce al fratello Alex), ma abbiamo fatto dei passi avanti”.

Prosegue: "La moto va davvero bene e siamo molto soddisfatti di questi tre giorni di test e specialmente di quest’ultima giornata. È solo un test, ma abbiamo messo tutti i puntini sulle i e andiamo in Thailandia con ottime sensazioni. Oggi abbiamo provato anche una sprint race e siamo stati molto veloci, quindi non si tratta solo del miglior tempo. C’è anche da dire che Sepang è una pista che ben si adatta alle mie caratteristiche quindi semplicemente andiamo al prossimo test per continuare a lavorare. È un circuito diverso, ma mi piace”.

Ducati quindi è andata molto bene dominando la classifica con quattro moto fra le prime cinque posizioni. In particolare, la Ducati GP24 di Alex Marquez.

Con la nuova moto, inveBagnaia è stato veloce sul time attack.