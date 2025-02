SBK: Bulega è il più veloce nei test di Phillip Island

I test



Bulega e il suo tempo di 1’28″765 è un ottimo risultato, anche perché si distacca con 498 millesimi ad Andrea Iannone e 569 a Toprak Razgatlioglu. Brutta caduta invece in FP1, per Toprak Razgatlioglu che è riuscito a rientrare nel pomeriggio, facendo segnare il terzo miglior tempo con 1’29.334.

I record della pista australiana sono di Bulega, quello in Superpole di 1’27″916 e quello in gara di 1’28″564. Il pilota del team Aruba Ducati ha completato 71 giri mostrandosi forte sia sul giro secco che sul passo. Un ottimo inizio in Australia.

L' anno scorso a Phillip Island ha fatto segnare il giro veloce in gara con un 1’28.564

Le dichiarazioni di Bulega



Bulega dopo il test ha dichiarato: "Ho avuto un ottimo feeling fin dal primo giro e quando abbiamo modificato un po’ il setup la situazione non è migliorata. La nostra base era già ottima e, se provi a migliorarla ulteriormente, ti perdi subito. Ho guidato con la stessa configurazione praticamente per tutto il giorno. Oggi è stato uno dei miei migliori giorni da quando guido la Superbike. Sono stato veloce anche con gomme da gara e ho fatto un tempo di 1’29.1 di cui sono molto contento. Ducati è sempre forte su questo circuito, uno dei miei preferiti, quindi le cose non si mettono male per noi. Mi sono sentito bene, le condizioni erano meravigliose, il vento era praticamente assente. Certamente i rivali miglioreranno e noi non dobbiamo mollare. Era solo il primo giorno e Toprak ha saltato la prima sessione, martedì migliorerà. Io sono contento. Posso migliorare un po’ in frenata, soprattutto nelle curve 2 e 10".

Bulega prosegue: "Posso dire di avere un buon feeling. Oggi abbiamo fatto soltanto una prova di pit stop che però è andata bene, i miei meccanici hanno fatto un buon lavoro. Tutti miglioreranno tanto, quindi dobbiamo continuare a migliorare ma sono contento”.