Partono i test della Formula 1: guida completa a tutte le novità, Ferrari compresa

Charles Leclerc lo ha detto chiaro: «Non vedo l’ora di cominciare per scrivere la storia della Ferrari insieme a Lewis». Hamilton non è stato da meno: «Non vedo l’ora di guidare questa nuova fantastica macchina». Kimi Antonelli sarà la grande novità italiana: «Non vedo l’ora di iniziare». George Russell lo supporterà volentieri: «Non vedo l’ora di aiutarlo». Pure il boss Toto Wolff è impaziente: «Non vediamo l’ora di andare in gara». Non veder l’ora è la banalità che tutti ma proprio tutti - dai pluri-campioni ai debuttanti - in Formula 1 dicono, in qualsiasi occasione, quando nulla vogliono dire, con soddisfazione delle squadre che vivono la comunicazione come un male necessario.

Subito Hamilton per la Ferrari e Antonelli per la Mercedes

Ma l’ora di cominciare prima o poi arriva davvero ed è oggi, le 10 di Sakhir in Bahrain, le nostre 8; per la precisione ore 8-12 e 13-17 con diretta Sky, una vettura per squadra. Esauriti i tre giorni non resterà che il conto alla rovescia per il GP d’Australia (14-16 marzo). La Ferrari debutterà con Hamilton e poi nel pomeriggio toccherà a Leclerc, la Mercedes farà rompere il ghiaccio a Kimi Antonelli, cui seguirà Russell; ma dietro queste precedenze non c’è proprio alcunché da leggere. Istruzione per l’uso: non dare troppo peso al cronometro, ma piuttosto alle facce dei piloti nel momento in cui scendono dalle macchine, e anche ai tempi sì, ma su singoli tratti di pista. Tutti faranno di tutto per alzare cortine fumogene sulle proprie abilità o mediocrità. Per rendere plastica la raccomandazione ricordiamo che lo scorso anno i test si conclusero con la Ferrari ai primi due posti (Sainz e Leclerc) e la McLaren 9ª e 12ª (Piastri e Norris); poi furono rispettivamente terza e prima a fine stagione.