F1, test sospeso in Bahrain: circuito senza luce, che cosa è successo

SAKHIR (BAHRAIN) - La prima bandiera rossa della nuova stagione di Formula 1, impegnata nei test in Bahrain , è molto particolare. I piloti impegnati nel pomeriggio si sono dovuti fermare per un blackout totale sul circuito , che ha lasciato la pista e i box senza luce ed elettricità. Uno sfortunato imprevisto che ha portato ad una sospensione di quasi un'ora del test pomeridiano sulla pista di Sakhir, con i piloti che sono poi tornati regolarmente in pista.

Bahrain al buio: che cosa è successo

Il test è stato interrotto a due ore della fine e non è ancora chiaro come sia avvenuto il blackout. Costretti dunque a fermarsi Verstappen, Norris,e Russell, alcuni dei piloti che sarebbero scesi in pista nel pomeriggio invece che di mattina. Il pilota della Ferrari aveva anche il, prima della sospensione del test. Dopo quasi trenta minuti il personale è riuscito, ma la luce non è ancora tornata in alcune zone del tracciato e per questo motivoprima che le vetture tornassero in pista. Intanto sui social sisu questo imprevisto, con gli stessi di team che hanno condiviso le immagini dei meccanici a lavoro nel box con le