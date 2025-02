Come sono andati i primi test Ferrari: tutto sui giri in pista di Hamilton e Leclerc

La Ferrari è l’unico vero laboratorio, almeno tra i top team: ecco il suggerimento che arriva dalla prima giornata di test generali in Bahrain. Gli aruspici della Formula 1 proveranno a ricavare qualche certezza dai tempi, ma in realtà cosa dovremmo dedurne? Che la Ferrari è solo quarta dietro McLaren, Mercedes e Red Bull? Che Hamilton prende un secondo da Leclerc e le busca anche da Sainz sulla Williams, e dal deb Antonelli in Mercedes? È un po’ troppo. L’unica cosa che si può osservare, di fronte all’1'30"430 con cui Lando Norris ha tagliato il nastro al 2025, è che nel 2024 la prima giornata di test si era conclusa con 1'31"344 di Verstappen, e che poi nel GP del Bahrain la pole se l’era presa Max in 1'29"179. Ma è un gioco da pallottoliere. Tra l’altro i due titolari di ogni squadra hanno girato in condizioni diverse assai: al mattino giri più d’installazione e di collaudo, temperature più alte, pista più sporca e pioggerellina; raffiche di vento e sabbia in pista sempre; situazione dunque perfetta per non dedurne un bel nulla.

Hamilton e Leclerc, i test

Però c’è un però. Christian Horner, non propriamente un avvocato difensore di Maranello, ha detto ieri una grande verità: «In questo ciclo regolamentare le vetture hanno finito per convergere e assomigliarsi; forse solo la Ferrari spicca e si differenzia maggiormente». Spiega in sostanza il capo storico della Red Bull: noi, McLaren e Mercedes, e un po’ anche gli altri, abbiamo evoluto le macchine, mentre la Rossa è del tutto nuova. «I test sono sempre interessanti: per la prima volta si vede cosa i vari team hanno sviluppato e si può iniziare a prendere confidenza con la monoposto e con l’anno che ci aspetta. Essere qui con la Scuderia Ferrari e salire sulla SF-25 qui è una sensazione incredibile. Abbiamo già imparato molto e tutto sembra procedere per il verso giusto», le parole di Hamilton. Questo per Maranello è già un successo, ancorché condizionato alla competitività che la SF-25 riuscirà a esprimere nel corso della stagione.

Ferrari, coraggio e rischi

Si può dire che il Cavallino si sia già affermato per coraggio e sfrontatezza con questa scelta anche insidiosa di ribaltare tutto, per agganciare e superare la McLaren che ha (comprensibilmente) affinato una vettura già vincente; e per non farsi prendere da Red Bull e Mercedes, anch’esse interpreti di progetti a basso rischio. La SF-25 al mattino nelle mani di Lewis era poco stabile, sovrasterzante qua e là, ma sottosterzante in curva 4. Poi l’hanno sistemata. Nel pomeriggio Leclerc poteva già ragionarci meglio: si è concentrato sui giri a pieno carico di carburante e sulla costanza, molto più che sulla ricerca del tempo. La McLaren davanti era e davanti sembra essere, efficiente e costante, mentre la RB21 deve ancora mostrare il suo vero volto: tocca scoprire se riuscirà a essere veloce con assetti rasoterra come quelli visti e, soprattutto, sentiti ieri, con l’asfalto che abrade il fondo. «Non so ancora quanto possiamo andare forte, ma ho avuto solo buone sorprese» ha detto Verstappen, sempre da considerare.

Un'ora al buio

Il pomeriggio ha dato spazio a un imprevisto black out, la più banale delle avarie nel mondo della tecnologia sofisticata. Che sia stato un attacco hacker, un topo o un cortocircuito, quel passaggio sospeso è stato surreale tra i box al buio, le telemetrie e – tragedia! – le macchine del caffè paralizzate, i gruppi elettrogeni accesi per tenere in temperatura le termocoperte. E ciaone alla sostenibilità. L’ora persa è comunque stata recuperata con un tempo supplementare. Oggi si torna in pista: sempre ore 8-12 e 13-17 italiane, con diretta Sky. Ieri è arrivata anche conferma dalla FIA che sia stata approvata la modifica alle regole del GP Monaco, per evitare transumanze come quella dello scorso anno: saranno obbligatori almeno due pit stop in qualsiasi caso (asciutto o bagnato), con almeno due differenti mescole in caso di gara asciutta.