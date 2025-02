F1, caos in Bahrain: vetri rotti e poi un bus in pista, doppia bandiera rossa nel Day 3 dei test

SAKHIR (BAHRAIN) - Non solo la pioggia e il maltempo, ma diversi incredibili inconvenienti hanno reso complicati per i piloti delle varie scuderie i test pre-stagionali della F1 sulla pista del Bahrain.

F1, vetri rotti e poi un bus in pista: caos nei test in Bahrain

Dopo il blackout elettrico del primo giorno, con la luce saltata sul circuito di Sakhir, un altro doppio contrattempo è stato registrato oggi (28 febbraio) nel Day 3, con le prove interrotte due volte dalla bandiera rossa. Il primo stop al mattino, a causa di un pannello di vetro caduto dalla tribuna di partenza che si è frantumato sul bordo della pista: rapido comunque l'intervento degli addetti, che muniti di scope hanno spazzato via i frammenti. Ancora più clamoroso quello che è successo nel pomeriggio, con i test interrotti quando un bus navetta ha fatto irruzione sulla pista, procedendo poi lentamente su un'area di deflusso del circuito.

Leclerc ok con la Ferrari: più veloce di Antonelli e Norris

Alla fine della sessione mattutina intanto, il miglior tempo è stato quello del ferrarista Charles Leclerc, che ha girato in 1'30"811. Secondo Kimi Antonelli, il pilota italiano della Mercedes, in 1'30"888. In tutto Leclerc ha completato 66 giri del circuito di Sakhir, Antonelli 61. Terzo Lando Norris su McLaren, a un decimo da Leclerc. Ora è invece in corso la sessione pomeridiana, durante la quale sono impegnati fra gli altri l'altro ferrarista Lewis Hamilton e Max Verstappen, campione del mondo della Red Bull.