La frase di Hamilton dopo i test con la Ferrari: "Continuo a non essere un fan..."

SAKHIR (BAHRAIN) - Cala il sipario sui test in Bahrain , tre giorni utili ai team e ai piloti per fornire le prime indicazioni in pista. Lewis Hamilton chiude così la sua prima esperienza ufficiale sulla Ferrari, con un 13° tempo nel primo giorno, 2° tempo nella seconda giornata e infine sesto nell' ultima caotica sessione sul circuito di Sakhir.

Hamilton: "Abbiamo fatto dei grandi progressi"

Prime impressioni positive per il pilota inglese, che conferma un grande feeling con la Rossa: "Ho imparato che non si può giudicare troppo dalla prima prospettiva, ma nel complesso sono stati dei giorni fantastici e abbiamo fatto dei grandi progressi come squadra. Oggi abbiamo dovuto smettere di girare un po' in anticipo sulla tabella di marcia e il meteo è stato difficile da gestire per tutta la settimana, ma a volte i test vanno così e siamo riusciti a raccogliere molte informazioni su cui lavorare prima che inizi la stagione".

Hamilton è pronto: "Non vedo l'ora di correre"

Appuntamento dunque a Melbourne, per il primo Gran Premio della stagione in programma il prossimo 16 marzo: "L'intero team ha fatto un lavoro incredibile e sono molto entusiasta di arrivare alla prima gara a Melbourne. Non vedo l'ora di correre con loro".