Calendario F1, tutte le date e gli orari dei 24 Gran Premi e 6 Sprint Race

Ci siamo, sta per iniziare il Mondiale 2025 di Formula 1 . Riparte l'assalto al titolo di Max Verstappen , campione del mondo in carica, con la Ferrari pronta a sognare con la super coppia composta da Lewis Hamilton e Charles Leclerc . Cresce l'attesa, con la stagione che inizierà ufficialmente il prossimo 14 marzo con il primo Gran Premio in Australia.

Formula 1, tutte le novità del 2025

Il nuovo Mondiale di Formula 1 ricalcherà in gran parte quello della stagione precedente, con un calendario da 24 Gran Premi e 6 Gare Sprint per un totale di 30 eventi. Si parte dall'Australia con il Gp in programma dal 14-16 marzo e si chiuderà ad Abu Dhabi nel weekend del 5-7 dicembre. Confermate le due gare in Italia: si correrà ad Imola nel weekend dal 16 al 18 maggio e a Monza dal 5 al 7 settembre. Poche le variazioni rispetto alla scorsa stagione, come il Gran Premio del Bahrain spostato da primo della stagione a quarto, con l'obiettivo di ridurre per quanto possibile i trasferimenti da un continente all'altro per i vari team e piloti.