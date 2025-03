Bernie Ecclestone, la previsione su chi vincerà il Mondiale F1 spiazza tutti: "Sarà equilibrato ma alla fine..."

Il pronostico di Ecclestone

Intervistato dalla Reuters, l'ex capo della Brabham e della Formula 1 ha fatto il suo pronostico, per certi versi sorprendente: "Da molti punti di vista, sono contento che il campionato sia così aperto, è un’ottima cosa per lo sport - le parole di Ecclestone alla luce dei recenti test invernali in Bahrain - ma secondo me, alla fine, il vincitore sarà comunque Max Verstappen. Non vedo alcun motivo per cui non dovrebbe esserlo. Se avesse la vettura giusta, non ci sarebbero dubbi: sarebbe un risultato scontato. Tutto dipenderà dalla monoposto. Se sarà competitiva, lui farà il resto". Verstappen ha vinto quattro titoli mondiali consecutivi di Formula 1, tra il 2021 e il 2024, ma nella seconda parte della scorsa stagione la sua Red Bull ha dato chiari segni di cedimento, rispetto alla netta supremazia degli anni precedenti.