Il bellissimo gesto del papà di Hamilton: Hadjar è distrutto per l'incidente, Anthony lo cerca e...  

Debutto sfortunato per Isack Hadjar. Il pilota della Racing Bulls, che nelle prove del Gran Premio di Australia (che ha dato il via al Mondiale di Formula 1), aveva sfiorato l'accesso in Q3, è stato protagonista di un brutto incidente nel corso del giro di formazione, andando a sbattere contro un muro. Il pilota francese ha perso il controllo della sua autovettura alla prima chicane, finendo in testacoda e danneggiando l'ala posteriore in modo irrimediabile.