Gp Cina: a che ora della mattina si corre. Sky o Tv8, dove vedere la Ferrari in tv

Dopo il debutto a Melbourne con il formato tradizionale, la Formula 1 fa tappa in Cina e qui fa l'esordio quest’anno il formato Sprint che prevede una sola sessione di prove libere (FP1, il venerdì), le qualifiche per la gara sprint (venerdì), la gara sprint e le qualifiche per la gara (sabato) e infine la classica gara (domenica). Per la Ferrari esiste solo una parola d'ordine: riscatto .

Formula 1, il Gp Cina in tv

Le qualifiche per la gara Sprint sono in programma venerdì alle ore 8.30 di mattina. Saranno trasmesse in tv da Sky e TV8. La gara Sprint di sabato scatterà alle 4 del mattino: anche questa sarà trasmessa in diretta sia sui canali Sky che in chiaro su TV8. Le qualifiche per la gara di domenica sono in agenda sabato alle ore 8 su Sky e TV8, mentre la gara domenica alle ore 8. Si potrà vedere in diretta solo su Sky Sport F1 e Now, inoltre è prevista una differita su TV8 alle ore 14.

Il circuito di Shanghai

La forma del circuito è quello dello “shang”, che significa verso l’alto. L’inizio del giro è particolare: i piloti si lanciano nelle curve 1 e 2, sempre più strette, prima di sfrecciare a sinistra attraverso le curve 3 e 4. Le curve 7 e 8 ad altissima forza g sembrano esaltare la guida di molti pilioti. Il circuito presenta uno dei rettilinei più lunghi in assoluto, è il tratto di 1,2 km che separa le curve 13-14. Presenti due zone DRS: la prima sul rettilineo principale, con detection point poco prima di curva 16 e la seconda sul lungo rettilineo del terzo settore, dopo curva 13 e con detection point tra curva 11 e 12.